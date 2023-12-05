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NBA／溜馬、鵜鶘搶進四強 低薪球員豐收保底10萬獎金

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
全聯盟團隊薪資最低的溜馬一路闖進季中錦標賽四強，對於陣中低薪球員來說有望拿到一筆不錯的獎金。 法新社
全聯盟團隊薪資最低的溜馬一路闖進季中錦標賽四強，對於陣中低薪球員來說有望拿到一筆不錯的獎金。 法新社

NBA季中錦標賽今天上演8強淘汰賽，溜馬和鵜鶘分別擊敗對手挺進4強，根據獎金規則，這兩隊球員至少可以拿到10萬美元的獎金，至於輸球的塞爾蒂克和國王，則是每人得到5萬美元的獎金。奪冠球隊每人最後可以得到50萬美元獎金，亞軍則是20萬美元。

這筆錢對於陣中千萬年薪的球星或許只是錦上添花，但對更多底薪球員乃至於雙向合約球員來說，卻是極為豐厚的額外驚喜。

以溜馬為例，他們是本季聯盟團隊薪資最低的球隊，約1.28億美元，陣中只有3人年薪超過1000萬美元，分別是布朗（Bruce Brown）的2200萬美元、透納（Myles Turner）的2098萬美元和希爾德（Buddy Hield）的1928萬美元。

至於已經簽下5年最高2.6億美元頂級合約的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），目前仍是處於新秀合約階段，年薪580萬美元。扣掉這些球員，溜馬全隊裡面有7人年薪是在300萬美元以下，倘若能一路打到冠軍。

另外值得注意的是，聯盟規定雙向球員的獎金只有正式合約球員的一半，所以像是布朗（Kendall Brown）、以賽亞．王（Isaiah Wong）和希布維（Oscar Tshiebwe）這3位沒有上場的雙向合約球員，至少已經獲得5萬美元的獎金；以雙向合約年薪55.9萬美元來說，要是溜馬打到冠軍，他們將能拿到25萬美元，幾乎是年薪的一半。

鵜鶘全隊也有6人薪資在300萬美元以下，而8支進入淘汰賽的球隊中，共有22位球員是屬於雙向合約。如同太陽隊的李（Saben Lee）所言，「這是一個充滿動力去拚季中錦標賽的最好理由。」

據官方報導，NBA季中錦標賽的總獎金約1800萬美元，至於季後賽16支球隊的總獎金則是2700萬美元。

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