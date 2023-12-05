NBA／英格倫領軍力壓國王挺進四強 鵜鶘主帥：我們就是想贏

NBA季中錦標賽紐奧良鵜鶘今天作客沙加緬度國王，靠著英格倫（Brandon Ingram）獨拿30分的帶領下，以127比117擊敗對手，順利晉級在賭城拉斯維加斯舉行的4強賽。

鵜鶘在首節前段一度以17比32落後，但隨後反擊一波18比4的攻勢，在首節結束追成35比36的差距，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）投進三分球以39比36超前後，鵜鶘全場就沒再落後。

鵜鶘總教練格林（Willie Green）賽後接受ESPN訪問時說道，有機會成為第一批球員（打季中錦標賽），對大家都是一種成長，「這是聯盟第一次舉辦這樣的賽制，如此特別的比賽擺在我們眼前，我們就是想贏。」

Brandon Ingram showed OUT as the Pelicans advanced to the In-Season Tournament Semifinals in Vegas 🏆



30 PTS \ 8 REB \ 6 AST pic.twitter.com/Qra1ot9FZr — NBA (@NBA) 2023年12月5日

鵜鶘除了英格倫攻下30分外，曾來台參加世界盃男籃熱身賽的立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也挹注了18分、11籃板，瓊斯（Herbert Jones）23分5籃板5助攻，麥凱倫（C.J. McCollum）17分7助攻，墨菲（Trey Murphy III），威廉森（Zion Williamson）僅10分6籃板6助攻。

這是鵜鶘過去2週來第3度擊敗國王。晉級4強之後，鵜鶘下一戰的對手將是鳳凰城太陽和洛杉磯湖人之間的勝隊。

國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出26分、13籃板、10助攻的大三元成績，福克斯（De'Aaron Fox）攻下30分5籃板4助攻，替補的蒙克（Malik Monk）得到21分5助攻3籃板。

首度舉辦的NBA季中錦標賽今、明兩天先進行8強後，4強、冠軍賽都將在拉斯維加斯進行，晉級4強的球隊每個球員可拿10萬美元、亞軍每人可得20萬美元、冠軍每人可獲得50萬美元獎金。