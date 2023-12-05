NBA／如何限制太陽雙巨頭？湖人主帥：不能輕易感到氣餒
季中錦標賽8強戰湖人隊將迎戰近況火燙的太陽隊，雖然太陽三巨頭之一的比爾（Bradley Beal）持續因傷缺陣，但外界仍預期是場五五開的激烈對決，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）賽前受訪時被問及如何守住布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant），他給出的答案是「不要氣餒」。
本季雙方前兩次對決都由湖人帶走勝利，不過這兩戰太陽都只有杜蘭特單人帶隊，事實上明天將是湖人首次面對「杜蘭特+布克」的雙巨頭組合，漢姆對此不敢掉以輕心，「我們還沒見過三巨頭合體的樣子，就算少了其中一個，還是支強大的隊伍，他們打的是高層級的籃球，我們只能在場上專注拿出最好表現。」
布克回歸後展現聯盟頭號得分後衛身手，連帶讓太陽戰績不斷攀升，近10場比賽球隊拿下8勝，本季布克場均27.9分、8.4助攻、3成97三分球命中率都是生涯新高，漢姆讚：「布克是個不可思議的球員、求勝心旺盛的競爭者，這讓他把比賽帶到另一個檔次。」
漢姆說：「你不能輕易感到氣餒，必須要有不斷努力的心志，專注在下個防守回合，因為即便你守到完美，他們還是能從你手中拿分。」下場比賽因鼻梁骨折缺陣的八村壘預計將重返戰線，增添湖人板凳戰力深度。
這場比賽不僅會決定誰將晉級季中錦標賽4強，對於勝差僅有0.5場的兩隊而言，也是影響排名的重要一戰，值得一提的是，因為這場8強賽，湖人及太陽本季確定將交手5場比賽，是歷史首次。
2023-24 NBA即時比分
▪季中錦標賽8強熱戰ing！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言