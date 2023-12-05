NBA／與中國球鞋品牌達成續約 湖人里夫斯成為股東
湖人主力戰將里夫斯（Austin Reaves）先前和中國球鞋品牌准者（Rigorer）簽約，成為該品牌第一位簽約代言的現役NBA球員。近日傳出他將和准者重新進行續約談判，成為該公司的股東之一。
「我很高興宣布，我已經與准者續約，成為該公司的股東，這對我和我想要讓所有人都能獲得高性能籃球鞋的願景可說勢意義重大。」里夫斯在IG上寫道。
據悉，里夫斯當初簽訂合約每年代言金額達7位數，並且推出了名為「AR1」的個人專屬簽名鞋款。
如今完成續約之後，里夫斯將和香港球鞋團隊「KICKS CREW」推出「Rigorer AR1」的銀河系配色。
未經選秀出身的里夫斯，上季憑藉優異的表現被球迷笑稱為「鄉村曼巴」，更在今夏獲得湖人開出4年4500萬美元的續約肯定；如今又有球鞋品牌的挹注，宛如「灰姑娘」的成功故事也讓球迷驚嘆不已。
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