NBA／前一次交手綠衫軍慘敗51分 哈利伯頓坦言爆冷感覺真好

溜馬今天在季中錦標賽8強賽，靠著球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場26分13助攻10籃板的優異表現，以122：112擊敗原先被看好有機會在季中錦標賽奪冠的塞爾蒂克，率先晉級到4強賽，也報了開季時以51分差距慘敗給塞爾蒂克的仇，讓哈利伯頓直言能夠爆冷贏球，感覺總是特別棒。

生涯還不曾打過任何一場季後賽的哈利伯頓，在今年開季前就曾表示希望能夠一嚐在季後賽打球的滋味，而今天他就先在季中錦標賽8強賽中提前體驗了季後賽的氛圍，並且拿下個人生涯首次的大三元，也讓他獲得場邊球迷的「MVP」支持聲。

對於球隊在本季首度與塞爾蒂克交手的比賽中最終以51分差距吞敗，但今天卻成功擊敗對手搶下4強門票，哈利伯頓說：「能代表印第安納州後這支球隊對我來說意義非凡，我認為上次的交手經驗讓我們留下不好印象，但今天我們完成上次他們對我們做的事。」

身為東區戰績龍頭的塞爾蒂克，原先被認為很有機會在季中錦標賽奪冠，不過最終卻在8強賽就栽在溜馬手中，這也讓哈利伯頓直言感覺確實不錯，「我覺得這是一場很棒的勝利，特別是賽前沒有人覺得我們能贏。」

而今天溜馬主場也宛如季後賽氣氛，球迷從開場就不斷大聲鼓譟並為溜馬加油，這也讓中鋒透納（Myles Turner）直言，已經很久沒有感受到這種氣氛，「我大概已經三、四年沒有在這邊聽過這樣的聲音了，這可能是自從歐拉迪波（Victor Oladipo）來到這裡後第一次這樣，這種能量是令人難以置信的，我認為這座城市開始因為這支球隊變得更加團結。」