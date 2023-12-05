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NBA／哈登曝莫雷承諾頂薪時間點 把兩人交情比喻為「婚姻」

聯合新聞網／ 綜合報導
76人總管莫雷(左)、哈登(右)。 路透
76人總管莫雷(左)、哈登(右)。 路透

「大鬍子」哈登（James Harden）與76人總管莫雷（Daryl Morey）過去交情相當深厚。不料今年因續約和交易問題，完全撕破臉。哈登近日接受《The Athletic》專訪，指出莫雷當初承諾要給頂薪，休賽季食言後說10天內會交易，結果拖了4個半月才把他交易到快艇。

過去哈登和莫雷在火箭合作多年，莫雷接下76人總管職務後，也發動交易從籃網隊得到哈登。不料，今年休賽季哈登在中國大陸公開活動中，怒噴莫雷是「騙子」。哈登在專訪中解釋，「我和莫雷過去關係一直都很好，季後賽被淘汰後，會討論如何改善球隊，持續10幾年了。」

哈登透露上季76人被淘汰後，莫雷沒有和他討論任何事，他就知道會發生什麼事，「我明白這是一門生意，他必須為球隊做出最好決定，那我也要為我和我的家庭做最好決定，就是這麼簡單。」

76人否認給過哈登頂薪承諾，哈登則表示，莫雷承諾給頂薪的時間點是「上季季後賽開打前」。哈登喊出「賣我」後，76人花4個半月才完成交易，哈登坦言這耽誤他和別人的時間，讓人很沮喪。

哈登曾表示想以76人球員身分退休，直言莫雷這樣做讓他很驚訝，他把兩人關係比喻為「婚姻」，莫雷卻沒給他尊重。

James Harden

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