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NBA／灰狼魔術靠防守衝戰績 芬奇、莫斯利獲單月最佳教練肯定

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
灰狼主帥芬奇和魔術主帥莫斯利分別獲得單月最佳總教練。 截自官網
灰狼主帥芬奇和魔術主帥莫斯利分別獲得單月最佳總教練。 截自官網

NBA官方公佈10月和11月的東西區最佳總教練，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）和魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）挾著優異戰績分別獲選。

由唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）組成的灰狼雙塔，在歷經上季的磨合之後，本季逐漸展現攻守兩端的威力，搭配逐漸展現領袖氣質的愛德華（Anthony Edwards），以及老將康利（Mike Conley）的壓陣，灰狼無論先發替補展現絕佳的陣容深度，其中防守端的表現更是傲視全聯盟。

灰狼防守效率106.7高居聯盟之冠，對手命中率43.0%同樣排名第一，場均失分105.9分稍微輸給尼克，名列第2，對手命中率33.7%，排名第4，淨效率值6.5，聯盟第4。

這些出色的防守數據造就灰狼在這段期間打出14勝4敗的成績，排名西區龍頭，也讓芬奇榮獲單月最佳總教練，這是他生涯首度獲此殊榮肯定。

同樣地，魔術在開季演出大驚奇所仰賴的也是防守。

魔術開季以來的防守效率109.3，排名聯盟第4，平均失分110.0分，聯盟第6；憑藉防守能力，魔術近期打出9連勝佳績，期間包括擊敗金塊和塞爾蒂克等頂級強權，一舉追平隊史最佳連勝紀錄。

這段期間魔術一共取得13勝5敗的成績，至今則是累積14勝6敗，排名高居東區第2，緊追在綠衫軍之後。如此出色表現也是外界一開始難以預想得到的。

莫斯利是在2021-22年開始接手魔術，球隊勝率呈現巨幅成長態勢，特別是在班切羅（Paolo Banchero）與F.華格納（Franz Wagner）兩大核心的組合之下，球隊逐漸打出屬於自己的體系，成為聯盟難以低估的新興勁旅。

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