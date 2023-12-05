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NBA／遇車禍還遭疑自導自演 烏布瑞盼用微笑回應質疑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人隊前鋒烏布瑞親自回應車禍疑雲。 路透
76人隊前鋒烏布瑞親自回應車禍疑雲。 路透

76人隊前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）上月於自家附近行走遭到車輛肇事逃逸，經過短暫休養將於後天重返76人先發行列，而今天他也再次談到事情發生的經過，並強調過去這段時間對於他與家人來說確實相當難熬，也讓他特別珍惜這次再次回到球場的機會。

烏布瑞上月12日於自家附近遭到車輛撞擊，導致他肋骨骨折與多處擦身，不過在休養不到一個月後，他也將於後天出戰巫師的比賽中重返先發行列，對於傷後將重新回到球場，他說：「我真的很幸運，狀況並沒有變得更糟糕，我能夠回到我的工作崗位，還能走路、微笑、說話、呼吸，這就是我想對那些質疑者所做出的回應。」

烏布瑞口中的「質疑者」就是在他遇到車禍後，因為警方遍尋不著事發當下的影片，導致一度傳出烏布瑞所發生的這場車禍只是他「自導自演」，來掩飾自己因為騎腳踏車受傷來規避合約內的相關罰則，而截至目前為止警方也確實還未找到這起案件中肇事逃逸的駕駛。

談到過去這段時間除了養傷還必須面對外界質疑，烏布瑞說：「無論是現在還是之前一段時間對我和我的家人來說都很痛苦，我不希望我的人生像是《楚門的世界》一樣，每個人在觀看它後並對我的生活有他們自己的看法。事發後我只是很懷念在球場的時光，這讓我保持理智來面對那些只關心攝影機到底拍到什麼的冷酷人們。」

對於這次案件的調查進度，烏布瑞則是選擇不多談，「我已經和警方談過此事，他們也正在調查，我已經和我必須要討論的人說過這些了，所以我不會再講任何更多細節，因為他們仍在調查。」

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