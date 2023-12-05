快訊

死得冤枉！俄國少將誤觸自家人擺設地雷身亡 第7位殉職將領

反送中要角周庭棄保 港府發「嚴正聲明」揚言全力追捕、終身追捕

美麗島最新民調／賴蕭配支持度38％回穩「與侯康配拉開差距」柯盈配持續下探

NBA／上週東西區最佳球員 福克斯2度獲獎、藍道脫穎而出

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
福克斯和藍道獲得單週最佳球員。 取自官網
福克斯和藍道獲得單週最佳球員。 取自官網

NBA官方宣佈上週東西區最佳球員，國王隊的福克斯（De'Aaron Fox）和尼克隊的藍道（Julius Randle）分別以出色表現獲得青睞。

福克斯上週場均攻下31.7分8.7助攻6籃板，投籃命中率50.8%，三分球命中率36.4%，罰球命中率92.3%，帶領國王取得2勝1敗的成績。這是福克斯本季第2次獲得單週最佳，生涯累積5次。

籃道上週一共出賽3場，平均得到24.7分13.3籃板7.3助攻，投籃命中率54.9%，幫助尼克3戰全勝，更帶領球隊闖進季中錦標賽8強淘汰賽。這是藍道生涯第3次贏得單週最佳球員，也是尼克開季以來除了布朗森（Jalen Brunson）外，第2位獲選的球員。

國王目前戰績11勝7敗，排名西區第4。而尼克則是12勝7敗，和76人戰績相同，排名東區第5。

相關新聞

NBA／約柯奇超凡數據問鼎西區單月最佳 泰托姆傲視東區群雄

聯盟公佈包含10月份比賽在內的11月東西區最佳球員，約柯奇（Nikola Jokic）和泰托姆（Jayson Tatum）挾著出色的個人數據和團隊成績分別獲選。 上季無緣年度MVP三連霸的約柯奇

NBA／上週東西區最佳球員 福克斯2度獲獎、藍道脫穎而出

NBA官方宣佈上週東西區最佳球員，國王隊的福克斯（De'Aaron Fox）和尼克隊的藍道（Julius Randle）分別以出色表現獲得青睞。 福克斯上週場均攻下31.7分8.7助攻6籃板，投

NBA／約柯奇假摔吞2000美元罰單 球迷諷：演技實在太浮誇

聯盟今天祭出罰單，金塊的約柯奇（Nikola Jokic）因假摔被罰款2000美元。雖說是很平常的罰款事件，不過仍引來一些球迷大酸約柯奇假摔成性，早已是慣犯。 約柯奇被吹假摔是出現在第四節還剩3

NBA／不期待季中錦標賽 詹姆斯：喝紅酒看美式足球更開心

美國職籃NBA今天停賽一天，就是為了準備明天登場的季中錦標賽8強淘汰賽，首戰將由東區的塞爾蒂克對上溜馬，不過塞爾蒂克中鋒...

NBA／製造進攻犯規數聯盟第一 布朗森自曝高中前就在練

布朗森（Jalen Brunson）轉戰尼克後成為明星球員，他不只在進攻端相當高效，且防守時經常製造對手進攻犯規。 本季布朗森在合理衝撞區外佔好位置倒地，製造對手14次帶球撞人進攻犯規，比第2名

NBA／詹皇與火箭教頭互嗆內容曝光 布魯克斯嘗試當和事佬

火箭昨天以97：107不敵湖人，苦吞開季客場8連敗。比賽中，火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）和湖人一哥詹姆斯（LeBron James）互嗆，各被吹1次技術犯規，如今對話內容也曝光。 火箭前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。