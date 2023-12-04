NBA／約柯奇假摔吞2000美元罰單 球迷諷：演技實在太浮誇
聯盟今天祭出罰單，金塊的約柯奇（Nikola Jokic）因假摔被罰款2000美元。雖說是很平常的罰款事件，不過仍引來一些球迷大酸約柯奇假摔成性，早已是慣犯。
約柯奇被吹假摔是出現在第四節還剩3分36秒時，當時他在持球面對沙波尼斯（Domantas Sabonis），就在出手投籃之際，沙波尼斯直接上前封蓋。約柯奇順勢倒地，製造了沙波尼斯的犯規從而站上罰球線，也讓後者一臉感到無奈。如今聯盟認定約柯奇的倒地是假摔行為，也算是還給了沙波尼斯清白。
開出這張罰單之後，球迷也紛紛吐槽約柯奇真的是演技十足，假摔已是習慣；甚至還提到先前金塊和太陽的比賽中，約柯奇就在防守諾基奇（Jusuf Nurkic）的時候直接後飛倒地。對照其體重和身材，球迷認定這反應真的太浮誇了。
除了約柯奇外，聯盟也宣佈勇士的穆迪（Moses Moody）同樣也是假摔被罰2000美元。
勇士昨天一度在領先22分優勢下，最後慘遭快艇逆轉。第四節剩5分42秒時，穆迪（Moses Moody）底角出手三分球，試圖買犯，但快艇防守球員曼恩（Terance Mann）沒有上當，讓穆迪的動作看起來超尷尬，最終也被聯盟認定是假摔。
2023-24 NBA即時比分
▪30比0攻勢還能輸！獨行俠超狂一波流惜逆轉雷霆未果 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言