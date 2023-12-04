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NBA／約柯奇假摔吞2000美元罰單 球迷諷：演技實在太浮誇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇(右)假摔遭罰款處分。 美聯社
約柯奇(右)假摔遭罰款處分。 美聯社

聯盟今天祭出罰單，金塊的約柯奇（Nikola Jokic）因假摔被罰款2000美元。雖說是很平常的罰款事件，不過仍引來一些球迷大酸約柯奇假摔成性，早已是慣犯。

約柯奇被吹假摔是出現在第四節還剩3分36秒時，當時他在持球面對沙波尼斯（Domantas Sabonis），就在出手投籃之際，沙波尼斯直接上前封蓋。約柯奇順勢倒地，製造了沙波尼斯的犯規從而站上罰球線，也讓後者一臉感到無奈。如今聯盟認定約柯奇的倒地是假摔行為，也算是還給了沙波尼斯清白。

開出這張罰單之後，球迷也紛紛吐槽約柯奇真的是演技十足，假摔已是習慣；甚至還提到先前金塊和太陽的比賽中，約柯奇就在防守諾基奇（Jusuf Nurkic）的時候直接後飛倒地。對照其體重和身材，球迷認定這反應真的太浮誇了。

除了約柯奇外，聯盟也宣佈勇士的穆迪（Moses Moody）同樣也是假摔被罰2000美元。

勇士昨天一度在領先22分優勢下，最後慘遭快艇逆轉。第四節剩5分42秒時，穆迪（Moses Moody）底角出手三分球，試圖買犯，但快艇防守球員曼恩（Terance Mann）沒有上當，讓穆迪的動作看起來超尷尬，最終也被聯盟認定是假摔。

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