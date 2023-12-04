NBA／不期待季中錦標賽 詹姆斯：喝紅酒看美式足球更開心

NBA今天停賽一天，就是為了準備明天登場的季中錦標賽8強淘汰賽，首戰將由東區的塞爾蒂克對上溜馬，不過塞爾蒂克中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷缺席，對綠衫軍是大利空。

聯盟為了刺激各隊在例行賽也能盡全力好好表現，在2023-24年賽季的例行賽新增「季中錦標賽」賽制，東、西區各15支球隊另行分組，最後取季中錦標賽4戰成績最佳的8支球隊晉級淘汰賽。

參加季中錦標賽8強的球隊，分別是東區的波士頓塞爾蒂克與印第安納溜馬、紐約尼克與密爾瓦基公鹿；西區的鳳凰城太陽與洛杉磯湖人、紐奧良鵜鶘與沙加緬度國王。

以往NBA只有在感恩節、美國大學籃球NCAA總冠軍賽這2個日子會停賽，但今年因為季中錦標賽也多了些變化，像明、後2天沒有季中錦標賽可打的剩餘22支球隊就能全部放假，後續的4強和冠軍戰也都比照辦理，NBA沒有另外安排例行賽賽程。

季中錦標賽除了冠軍戰以外，其餘的成績也都算進本季例行賽戰績，冠軍球隊的球員每人可獲50萬美元，亞軍每人20萬美元，4強球隊每人10萬美元，8強每人5萬美元。

儘管如此，每個球員對於季中錦標賽的態度還是差很大，這個賽季打出生涯年的溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）就說：「我都還沒打過季後賽，因此我很渴望先拿下季中錦標賽的冠軍。」

至於年薪高達4760萬美元（約新台幣14.9億元）的湖人球星詹姆斯（LeBron James）就在昨天賽後透露，他其實不太期待和太陽的季中錦標賽，「反而更想要喝一瓶好的紅酒睡一覺，起床後看一場美式足球還比較開心。」