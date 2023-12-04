快訊

電動車也有令人意外的缺點？ 新車主常被這項費用嚇一跳

長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

捷運板橋站傳意外 男搬運看板搭手扶梯遭夾送醫

NBA／不期待季中錦標賽 詹姆斯：喝紅酒看美式足球更開心

中央社／ 台北4日電
詹姆斯放假特別跑去看克里夫蘭布朗與洛杉磯公羊的比賽。 法新社
詹姆斯放假特別跑去看克里夫蘭布朗與洛杉磯公羊的比賽。 法新社

NBA今天停賽一天，就是為了準備明天登場的季中錦標賽8強淘汰賽，首戰將由東區的塞爾蒂克對上溜馬，不過塞爾蒂克中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷缺席，對綠衫軍是大利空。

聯盟為了刺激各隊在例行賽也能盡全力好好表現，在2023-24年賽季的例行賽新增「季中錦標賽」賽制，東、西區各15支球隊另行分組，最後取季中錦標賽4戰成績最佳的8支球隊晉級淘汰賽。

參加季中錦標賽8強的球隊，分別是東區的波士頓塞爾蒂克與印第安納溜馬、紐約尼克與密爾瓦基公鹿；西區的鳳凰城太陽與洛杉磯湖人、紐奧良鵜鶘與沙加緬度國王。

以往NBA只有在感恩節、美國大學籃球NCAA總冠軍賽這2個日子會停賽，但今年因為季中錦標賽也多了些變化，像明、後2天沒有季中錦標賽可打的剩餘22支球隊就能全部放假，後續的4強和冠軍戰也都比照辦理，NBA沒有另外安排例行賽賽程。

季中錦標賽除了冠軍戰以外，其餘的成績也都算進本季例行賽戰績，冠軍球隊的球員每人可獲50萬美元，亞軍每人20萬美元，4強球隊每人10萬美元，8強每人5萬美元。

儘管如此，每個球員對於季中錦標賽的態度還是差很大，這個賽季打出生涯年的溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）就說：「我都還沒打過季後賽，因此我很渴望先拿下季中錦標賽的冠軍。」

至於年薪高達4760萬美元（約新台幣14.9億元）的湖人球星詹姆斯（LeBron James）就在昨天賽後透露，他其實不太期待和太陽的季中錦標賽，「反而更想要喝一瓶好的紅酒睡一覺，起床後看一場美式足球還比較開心。」

延伸閱讀

NBA／製造進攻犯規數聯盟第一 布朗森自曝高中前就在練

NBA／詹皇與火箭教頭互嗆內容曝光 布魯克斯嘗試當和事佬

NBA／勇士開季表現掙扎 賈奈特直言：恐連附加賽都進不去

NBA／綠衫軍季中錦標賽對決溜馬 波爾辛吉斯繼續缺陣

相關新聞

NBA／詹皇與火箭教頭互嗆內容曝光 布魯克斯嘗試當和事佬

火箭昨天以97：107不敵湖人，苦吞開季客場8連敗。比賽中，火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）和湖人一哥詹姆斯（LeBron James）互嗆，各被吹1次技術犯規，如今對話內容也曝光。 火箭前

NBA／勇士開季表現掙扎 賈奈特直言：恐連附加賽都進不去

勇士自開季以來可說是戰力失調，攻守兩端都面臨極大麻煩，即便在比賽中能夠大幅領先對手，也難保能夠維持勝果直到最後，像是這一週內，勇士就兩度在領先20分以上慘遭大逆轉；緊接而來球隊老化問題和傷病困擾等，勢

NBA／約柯奇假摔吞2000美元罰單 球迷諷：演技實在太浮誇

聯盟今天祭出罰單，金塊的約柯奇（Nikola Jokic）因假摔被罰款2000美元。雖說是很平常的罰款事件，不過仍引來一些球迷大酸約柯奇假摔成性，早已是慣犯。 約柯奇被吹假摔是出現在第四節還剩3

NBA／不期待季中錦標賽 詹姆斯：喝紅酒看美式足球更開心

美國職籃NBA今天停賽一天，就是為了準備明天登場的季中錦標賽8強淘汰賽，首戰將由東區的塞爾蒂克對上溜馬，不過塞爾蒂克中鋒...

NBA／製造進攻犯規數聯盟第一 布朗森自曝高中前就在練

布朗森（Jalen Brunson）轉戰尼克後成為明星球員，他不只在進攻端相當高效，且防守時經常製造對手進攻犯規。 本季布朗森在合理衝撞區外佔好位置倒地，製造對手14次帶球撞人進攻犯規，比第2名

NBA／綠衫軍季中錦標賽對決溜馬 波爾辛吉斯繼續缺陣

傷病史洋洋灑灑的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），轉戰塞爾蒂克隊後再成傷兵，他因左小腿拉傷，雖有隨隊客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。