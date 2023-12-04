NBA／製造進攻犯規數聯盟第一 布朗森自曝高中前就在練

布朗森（Jalen Brunson）轉戰尼克後成為明星球員，他不只在進攻端相當高效，且防守時經常製造對手進攻犯規。

本季布朗森在合理衝撞區外佔好位置倒地，製造對手14次帶球撞人進攻犯規，比第2名的魔術長人M.華格納（Moritz Wagner）多3次。另外，布朗森使對手發生16次其他類型的進攻犯規（例如：非法掩護、推人），加起來30次，有望破聯盟紀錄。

布朗森因身材矮小，加上運動能力不好，經常被貼上防守不好的標籤。不過重視防守的教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）對他製造犯規的能力讚不絕口，「他能閱讀比賽，預測即將發生的事。他願意為球隊犧牲自己身體，這就是贏下比賽的方法。」

布朗森自曝高中前就在學習這項技巧，「我顯然無法在禁區守住任何人，所以我知道可以用這種方法。如果我在禁區選擇放棄，那就是放棄隊友，所以我必須這樣做，並期待有好的結果。」

布朗森直言這項技巧是一門技術，「你必須鼓起勇氣，只要弄清楚如何跌倒，別擔心會失敗，這很重要。」