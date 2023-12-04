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NBA／勇士開季表現掙扎 賈奈特直言：恐連附加賽都進不去

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞開季雖然維持高檔狀態，還是難以挽回勇士低迷的表現。 法新社
柯瑞開季雖然維持高檔狀態，還是難以挽回勇士低迷的表現。 法新社

勇士自開季以來可說是戰力失調，攻守兩端都面臨極大麻煩，即便在比賽中能夠大幅領先對手，也難保能夠維持勝果直到最後，像是這一週內，勇士就兩度在領先20分以上慘遭大逆轉；緊接而來球隊老化問題和傷病困擾等，勢必都會讓球隊持續陷入掙扎。

名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）近日就直言，勇士已經不是季後賽等級的球隊，甚至連附加賽都可能不保。

「他們甚至可能連附加賽都進不了。我看到有很多球隊都變得更強，像國王這樣更年輕的球隊，他們進步更快變得更好。令人難過的是，所有的故事都會迎來結局，或許我們快看到屬於這支勇士的結尾了。」賈奈特說。

賈奈特的好搭檔皮爾斯（Paul Pierce）則沒有那樣悲觀，他認為勇士可能還有轉機。「我相信勇士仍具備競爭力，但如果他們沒有針對現有陣容做出調整和改變，他們頂多就只是一支能打到季後賽的球隊。」

目前勇士以9勝11敗的戰績，暫列西區第11名。

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