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NBA／綠衫軍季中錦標賽對決溜馬 波爾辛吉斯繼續缺陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
已經缺席3場比賽的波爾辛吉斯將繼續掛傷號。 歐新社
已經缺席3場比賽的波爾辛吉斯將繼續掛傷號。 歐新社

傷病史洋洋灑灑的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），轉戰塞爾蒂克隊後再成傷兵，他因左小腿拉傷，雖有隨隊客場移動，但確定缺席明天出戰溜馬隊的「季中錦標賽（In-Season Tournament）」8強賽。

波爾辛吉斯美國時間上月24日碰魔術隊時受傷，接續3場比賽都缺席，「綠衫軍」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）近期受訪也提到，波爾辛吉斯的傷勢要一周後才會再評估，球團今天宣布他繼續休兵並不意外。

波爾辛吉斯拉傷後，MRI檢查顯示小腿輕微拉傷，不過球團十分謹慎，讓波爾辛吉斯好好休息，且明天出戰溜馬後，塞爾蒂克至少到周五才會有賽程，讓波爾辛吉斯獲得更多恢復時間。

上季在巫師隊打出代表作的波爾辛吉斯，場均可出賽32.4分鐘，23.2分是生涯最佳，另有8.4籃板、2.7助攻和1.5阻攻，命中率接近5成、外線命中率3成85，今年6月透過三方交易來到波士頓，世界盃雖因足底筋膜炎缺陣，但開季繳出場均18.9分、6.7籃板數據，命中率達5成47，無奈打了15場比賽又進入傷兵名單。

溜馬方面，球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）昨天因感冒缺席和熱火隊的賽程，他還有膝傷，明天季中錦標賽能否上陣仍未知。

明天獲勝的隊伍將晉級在拉斯維加斯舉行的季中錦標賽4強賽，對手將是公鹿隊和尼克隊的勝家，若是「綠衫軍」落敗，將碰公鹿和尼克戰的敗隊，地點尚未確定。

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