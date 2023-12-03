NBA／魔術挑戰紀錄失敗 聯盟歷史3隊未嚐10連勝滋味

建隊34年以來還沒有嚐過10連勝滋味的奧蘭多魔術，在尋求挑戰的路上卻是遭遇到布里吉斯（Mikal Bridges）狂轟42分的摧殘，最終慘敗28分之多。

魔術終結9連勝，巧合的是，上一次球隊吞敗也是碰上籃網，當時他們也是被痛宰了20分之多。籃網毫無疑問成了專門拆解魔術的大剋星。

根據統計，聯盟歷史上除了魔術之外，還有兩支球隊還沒有體會過10連勝的感覺，分別是溜馬和巫師。溜馬曾在2002年和2013年完成過9連勝，至於巫師也曾有過4次9連勝。

談到9連勝中斷無緣挑戰隊史新猷，班切羅（Paolo Banchero）並不氣餒，他表示：「你不能忽視我們的這波連勝，我們每個球員對此都感到非常驕傲。我們也知道我們有機會反彈，並且希望能再打出一波連勝。」