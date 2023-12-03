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NBA／勇士是否交易湯普森？名記自曝被4隊高層詢問

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森開季以來表現不盡理想。 美聯社
湯普森開季以來表現不盡理想。 美聯社

一週內兩度在領先超過20分的情況下慘遭逆轉，這或許就是勇士開季以來戰力受質疑的縮影。在這樣的情況下，勇士是否會動用交易去改變陣容體質，也成了外界討論的話題。

知名記者洛威（Zach Lowe）就在節目中提到了湯普森（Klay Thompson）的交易可能性。「在過去72小時裡，有4位球隊高層問我，類似就是隨便問問。『他們會交易湯普森嗎？』他們詢問的原因就是看到了機會，『我們能參與交易嗎？』如果勇士交易湯普森，想換回有多年合約在身、具價值的即戰力天賦，是不是必須貼補選秀權？」

不過洛威也提到勇士顯然沒有要交易湯普森的想法。「我要說清楚的是，勇士並不想交易湯普森。他們也不急於要做這件事情，我不看好會有交易發生。」

勇士目前戰績10勝10敗，排名西區第10。

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