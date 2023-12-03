NBA／360度轉身上籃引爆全場 詹姆斯：很高興能把球放進

湖人靠著里夫斯（Austin Reaves）第二節強攻15分的帶動下，搭配詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）合砍16分，單節轟出35比14的猛烈攻勢，將比賽主導權完全拿到自己手上，最終以10分之差擊落火箭。

即將滿39歲的詹姆斯在上半場結束前上演一記不可思議的360度拉竿上籃，更是引爆全場，也見證了湖人第二節的火力高潮。

LeBron James, spin cycle 🌪️



James hits the 360-layup on the Rockets.



🎥 @NBApic.twitter.com/zZnS6rMyZE — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) 2023年12月3日

賽後談到這記精彩好球，詹姆斯表示：「我不知道。我認為那是完成那一波進攻終結的最佳方式。很高興我能把球放進。球迷們對此都感到激動，我們的板凳席也很激動，這讓我們吞下一個技術犯規，不過我們會接受它。」

對於湖人在第二節的瘋狂反擊，詹姆斯也認為這是湖人本季最好的單節表現之一。「那是很棒的一段表現。我會說那是我們本季打出的最好單節表現之一，特別是就上半場而言。我們一直都不是上半場表現出色的球隊，但那是我們打出的最好的單節之一。」