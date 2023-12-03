NBA／約柯奇得分助攻籃板領先全聯盟 蒙克：防守他太難了

昨晚在客場力壓太陽的金塊，馬不停蹄趕往沙加緬度作客，儘管約柯奇（Nikola Jokic）奮力飆出36分14助攻13籃板，仍不敵國王雙衛福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk）在關鍵時刻的進球，以117比123中止4連勝。

這是約柯奇本季第8次大三元，生涯累積113次，且約柯奇4天內完成2次至少30分大三元還無失誤表現，近40年來無人能及；另一個可怕數據是，目前約柯奇累積579分、255籃板、196助攻，3項數據皆領先全聯盟。

🃏Nikola Jokic 🆚️ Sacramento Kings



🏀 36 sayı

💪 13 ribaund

🅰️ 14 asist#MileHighBasketballpic.twitter.com/XQpOAjIYKa — golvarmi.com (@golvarmi) 2023年12月3日

「你真的很難去防守約柯奇，但我們限制了其他人的發揮，特別是在約柯奇退場時。這是我們能夠贏球的關鍵。」蒙克說。

福克斯也表示：「你永遠都無法只靠一個人去阻止約柯奇。很多時候，即便是動用整個團隊，你很可能還是沒辦法擋住他。」

蒙克替補上場攻下26分4助攻3籃板，連續4場比賽板凳出發至少拿到15分；福克斯轟下26分16助攻4籃板3抄截，助攻數創下生涯新高。沙波尼斯（Domantas Sabonis）補上17分15籃板7助攻，赫爾特（Kevin Huerter）16分。

傑克森（Reggie Jackson）得到20分8助攻，葛登（Aaron Gordon）重新回歸，貢獻17分7籃板3助攻。