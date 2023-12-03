NBA／生女兒後繳超級大三元 唐西奇首創獨一無二紀錄

獨行俠今天在主場迎戰雷霆，儘管第4節拉出一波破聯盟紀錄的30比0攻勢，加上迎接女兒的唐西奇（Luka Doncic）繳出超級大三元成績單，獨行俠最終仍以120比126不敵雷霆。

這場比賽打來相當「離奇」，前3節攻勢頻頻受阻的達拉斯獨行俠，在比賽剩下11分9秒時還以87比111大幅落後奧克拉荷馬雷霆。

不過接下來將近7分鐘的時間裡，獨行俠團隊拉出一波30比0的攻勢，將分數反超，以117比111領先。

根據美國媒體ESPN報導，以往NBA的逐分紀錄（Play by Play）上，最多的團隊連續得分是29比0，由克里夫蘭騎士在2009年12月6日對密爾瓦基公鹿時創下。

只可惜獨行俠沒能延續這波反擊氣勢，到比賽結束前的4分鐘裡僅再有3分進帳，還是讓雷霆帶走這場比賽勝利。

前一場因為小孩出生而缺席的獨行俠球星唐西奇今天歸隊後大殺四方，繳出36分、15籃板、18助攻的超級大三元，也讓他成為NBA史上，首名單場達成至少「35分、15籃板、15助攻、2抄截、2阻攻，還投進5記三分球」的名將。

聯盟總計共有5名球員完成過至少「35分、15籃板、15助攻」的超級大三元成績單，除了唐西奇外，還包括約基奇（Nikola Jokic）、哈登（JamesHarden）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅伯森（Oscar Robertson）。

而雷霆全隊共8人得分達雙位數，其中以威廉斯（Jalen Williams）的23分最高。