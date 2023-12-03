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NBA／戴維斯爆發技壓森根 湖人怒送火箭客場8連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯今天攻下全場最高27分。 路透社
戴維斯今天攻下全場最高27分。 路透社

結束客場4連戰後，湖人隊回到主場迎戰火箭隊，第二節打出25：2瘋狂攻勢反超後就沒有再讓出領先，在當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）攻下全場最高27分帶領下，以107：97拿下勝利，苦吞近期3連敗的火箭則延續本季客場不勝紀錄，將連敗推進至8場。

首節打完火箭取得5分領先，不過第二節里夫斯（Austin Reaves）跳出狂砍15分，比火箭全隊還高1分，球隊一度打出25：2攻勢，順利超前比分，上半場打完反倒領先16分；易籃再戰後，湖人雖沒有持續擴大分差，但始終維持10分以上領先優勢，最終主場成功摘勝。

戴維斯今天前6投雖然全數落空，但後續迅速調整到位，全場22投10中攻下27分、14籃板，外帶5記阻攻；對位的森根雖也拿下21分，不過投籃命中率僅3成2，出手賽季新高25球只命中8球，明顯被壓制。

湖人隊一哥詹姆斯（LeBron James）今天攻下16分平本季新低，傷癒復出的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）出戰13分鐘，出手2次沒有得分；火箭則以范弗利特（Fred VanVleet）的22分最為突出。

本季火箭可說是「主場王」，在主場8勝1敗，名列聯盟第2；客場則是尚未開胡，吞下客場8連敗後，目前是全聯盟唯一沒在客場贏過球的隊伍。

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