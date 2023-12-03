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NBA／30：0攻勢還能輸！獨行俠超狂一波流惜逆轉雷霆未果

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇「生子後」首戰狂砍36分15籃板18助攻，但最終無緣率領球隊完成史詩大逆轉。 路透社
唐西奇「生子後」首戰狂砍36分15籃板18助攻，但最終無緣率領球隊完成史詩大逆轉。 路透社

獨行俠隊今天主場迎戰雷霆隊，前三節打完落後高達23分的他們，第四節打出一波30：0瘋狂攻勢，寫下隊史紀錄，一度取得反超，不過雷霆最終穩住陣腳，讀秒階段再度取得領先，驚滔駭浪中以126：120帶走勝利。

雷霆每一節都不斷擴大領先優勢，上半場打完即取得16分領先，進入第四節前更握有23分優勢，沒想到末節戰局風雲變色，獨行俠在勞森（A. J. Lawson）投進三分球後，整整近6分半時間，全隊投籃有如神助連拿30分，反倒握有6分領先，期間雷霆連叫了4個暫停，始終無法擋獨行俠如海嘯般的攻勢。

不過雷霆球員在球隊遭逆轉後，總算及時回過神，霍姆葛倫（Chet Holmgren）先是透過連續補籃追平戰局，威廉斯（Jalen Williams）讀秒階段關鍵上籃再取得超前分，最終以6分之差驚險獲勝。

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）今天上場46分鐘，轟下36分、15籃板、18助攻的超級大三元，展現「生子後」加持，賽後他生涯累積59次大三元追平名人堂傳奇柏德（Larry Bird），名列歷史第9，「35+15+15」數據是40年來第5人，菜鳥萊夫利（Dereck Lively II）則有20分16籃板6阻攻搶眼表現。

雷霆則是以威廉斯的23分表現最為突出，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿到17分9助攻3籃板5抄截，全隊共有8人得分上雙，板凳出發的伯坦斯（Davis Bertans）以百分百命中率攻下15分，對老東家完成漂亮復仇，賽後雷霆戰績上升至13勝6敗，在西區持續緊咬灰狼隊。

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