NBA／安戴托昆波大三元領軍擊落老鷹 公鹿主場強取8連勝
老鷹在公鹿主場一路廝殺到第四節中雙方戰成114比114平手，然而最後時刻公鹿轟出一波18比7的攻勢，直接終結比賽，以132比121拿下勝利。
公鹿收下主場8連勝，而前一次在主場落敗就是輸給老鷹，今天可說是完成復仇；公鹿開季以來在主場拿到9勝1敗的成績，和灰狼並列，在全聯盟僅次於主場9連勝不敗身的塞爾蒂克和金塊。
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下32分11籃板10助攻，這是他本季首次大三元，生涯累積36次。里拉德（Damian Lillard）拿到25分9助攻6籃板，畢斯利（Malik Beasley）16分；替補的佩恩（Cameron Payne）進帳18分，其中14分出現在下半場，波提斯（Bobby Portis）15分11籃板。
楊恩（Trae Young）獲得32分12助攻，不過他最後階段5投落空末；墨瑞（Dejounte Murray）也有30分的表現，比伊（Saddiq Bey）17分9籃板，卡佩拉（Clint Capela）10分17籃板4助攻3阻攻。
公鹿之後將前往打季中錦標賽的8強淘汰賽，對手將是尼克。「不管在拉斯維加斯發生了什麼，都讓它留在拉斯維加斯吧！我要去玩輪盤，把我的錢翻倍。」安戴托昆波打趣地說。
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