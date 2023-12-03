NBA／騎士一波流帶走比賽 活塞17連敗創隊史紀錄
波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）本季首度登場搭配康寧漢（Cade Cunningham）23分11助攻8籃板的全能演出，讓活塞一路緊咬對手，終場前4分20秒雙方僅有3分差；但隨後米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）聯手殺出9比0攻勢，直接把活塞打入谷底。
騎士靠著米契爾、葛蘭德和史特魯斯（Max Strus）聯手攻下64分的綿密火力，最終仍是以110比101拿下勝利。
「我想要贏球。我知道這有多難，特別是你還年輕，我們一直都在掙扎之中。很難找到一些好的形容詞來描述現在的情況，也很難講出積極正面的話。我們想要贏，只是現在真的太難了。」波格丹諾維奇說。
活塞寫下17連敗的隊史紀錄，同時開季前20場僅2勝18敗也是隊史最差表現。活塞曾在1980年3月到下一個賽季寫下跨季21連敗紀錄。
這對頂著6年7850萬美元超級合約前來執掌活塞的威廉斯（Monty Williams）來說，第一年就創下隊史連敗紀錄，確實是情何以堪。
「我喜歡讓波格丹諾維奇留在場上，他能夠得分，能創造對手殺傷力，走上罰球線。波格丹諾維奇最後有些筋疲力盡了。」威廉斯說。
2023-24 NBA即時比分
▪ 勇士領先22分再次搞砸！喬治上演致勝三分彈！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言