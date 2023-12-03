NBA／杜蘭特下半場熄火 太陽2連敗

太陽隊當家球星杜蘭特在昨天與金塊隊之戰，單場拿下30分後登上聯盟歷史得分榜第10名，不過他全場有26分是在上半場拿下，下半場則是10投0中，最終太陽以111：119不敵金塊，苦吞2連敗。

太陽昨天在布克、比爾持續缺陣情況下，由杜蘭特獨挑大梁迎戰衛冕軍金塊，他上半場就火力全開攻下26分，但金塊在約柯奇穿針引線下展現多點開花攻勢，上半場打完保持7分領先。

易籃後杜蘭特卻無預警熄火，10次出手全都落空，直到比賽最後3分鐘才靠著罰球得分，儘管太陽中鋒諾基奇挺身而出領軍追分，但約柯奇在倒數階段連得3分，助金塊收下4連勝。

金塊昨天在約柯奇全場16次助攻領軍下，團隊送出驚人的38次助攻且僅發生9次失誤，賽後他說：「這就是我們的比賽風格，當我們能夠創造出這樣的投籃機會時，幾乎都能輕鬆的打出一場精采的比賽。」

太陽總教練佛蓋爾則說：「上半場我們沒有表現出足夠的韌性，這可以說是我們防守最差的一個半場，但終歸還是因為約柯奇這名史上最好的球員之一，他可以帶領任何4名球員並為他們創造機會，這真的很特別。」

至於杜蘭特昨天拿下30分後，生涯總得分來到2萬7423分，超越76人隊傳奇中鋒馬龍的2萬7409分，登上聯盟歷史得分榜第10名；談到自己創下新里程碑，他說：「能夠與這些偉大球員一起被提及，這可是一段相當漫長旅程，需要做大量的工作和準備，及許多人幫忙。作為一名球員，我認為我們的工作就是回顧並瞭解這些運動的歷史，以及是誰為我們鋪平了這條道路。」