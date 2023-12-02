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NBA／死神終結者！封鎖偶像杜蘭特 金塊小將：一直認真研究
杜蘭特（Kevin Durant）今天面對金塊的下半場10投0中，生涯例行賽首見，最後導致太陽無力捍衛主場。金塊小將華森（Peyton Watson）的防守也贏得外界讚賞。
華森是在2022年以首輪第30順位被雷霆挑走，隨後透過交易加入金塊；首年沒有太多表現機會的華森，今年賽季平均上場時間提升到14.5分鐘。
身高6呎7吋、臂展達到7呎，華森的防守迫使杜蘭特下半場比賽僅靠罰球得到8分，難以造成進攻端的致命威脅，成了金塊贏球的功臣之一。
數據顯示，在對位華森的情況下，杜蘭特全場8投僅1中，真實命中率僅36.4%。
「我不知道華森是否守住了杜蘭特，但他一直嘗試去限制他的發揮。杜蘭特是史上最好的得分手之一，華森仍需要學習，保持耐心。他今天做得很棒。」約柯奇（Nikola Jokic）說。
賽後被問到是如何在跟杜蘭特的對位中做得這麼好，華森透露杜蘭特一直是他的偶像，所以很認真研究他的比賽。
「我看他打球很多年了。他是我籃球道路上的偶像，我從他身上學習，並且提升自己的比賽，我一直都很認真學習。所以當和他對位時，就像小時候看影片合輯一樣。我只是盡我努力去限制他，他是史上最好的球員之一，我就是努力幫助球隊爭取勝利。」華森說。
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