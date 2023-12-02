NBA／金塊本季5次至少35次助攻 約柯奇：這就是我們的風格

在約柯奇（Nikola Jokic）的引導之下，金塊全場送出38次助攻，而且僅出現9次失誤，造成太陽防線莫大壓力，在客場以8分之差拿下勝利。約柯奇攻下21分16助攻5籃板2阻攻，表現依舊無人能擋。

根據統計，這是金塊本季第5次團隊至少傳出35次助攻，是全聯盟唯一能做到這一點的球隊。目前金塊場均助攻達29.9次，僅次於溜馬的30.1次。

Nikola Jokic orchestrating the Nuggets offense is a thing of beauty 🔥pic.twitter.com/2EzpS8I1OT — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月2日

「這就是我們的比賽風格。當我們能打出這樣的水平，對我們來說想打好一場比賽就更簡單了。我認為我們創造很多空檔投籃的機會，剩下只是進與不進的問題。」約柯奇說。

統計顯示，本場比賽金塊先發5人至少都拿下15分4助攻，隊史上首次出現，這也是NBA史上的第8次，前一次發生在1993年3月17日，當時是由騎士達成。

Nikola Jokic gets his TENTH assist at the half 🥽🔥pic.twitter.com/xDe7ULz9xc — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月2日

總教練馬龍（Michael Malone）也稱讚球員的表現。「這又是一個了不起、無私的籃球之夜。每個人都在為身邊的隊友而戰，每個人都在做正確的選擇。」

太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）認為約柯奇巨大的影響力和牽制力讓他成為獨一無二的球員。「你可以隨便配給約柯奇4位球員，他就能為他們創造機會。他真的是很特別。」