NBA／不滿判決遭驅逐出場 泰托姆：裁判早就想把我趕走

波士頓塞爾蒂克今天主場戰費城76人，儘管泰托姆（Jayson Tatum）第3節遭驅逐出場，所幸隊友普瑞查德挺身而出，穩住局勢，綠衫軍最終以125比119迎接勝利，以15勝4敗持續居東區龍頭。

費城76人前一戰出戰紐奧良鵜鶘，陣中球星安比德（Joel Embiid）因病缺陣，今天作客波士頓，對戰東區龍頭塞爾蒂克，安比德持續休兵，而馬克西（Tyrese Maxey）、貝頓（Nicolas Batum）也高掛免戰牌。

塞爾蒂克首節狂下三分雨，單節8記三分球，取得44比36領先，莫里斯（Marcus Morris Sr.）第2節尾聲的三分球，率領費城76人以72比69反超。

塞爾蒂克的泰托姆第3節面對對手包夾時，手肘撞到76人的柯文頓（Robert Covington）臉部，隨後因對裁判抱怨，不僅領到第2次技術犯規遭驅逐出場，裁判在觀看重播影像後，還將泰托姆上述動作，升級為一級惡意犯規。

塞爾蒂克在前3節結束仍落後2分，決勝節依舊緊咬比分，塞爾蒂克在普里查德（Payton Pritchard）單節獨攬10分帶領下，最終以6分差逆轉勝出，收下3連勝。

談到第3節遭驅逐出場，泰托姆賽後表示：「我認為那一球是我先遭到犯規，我試著跟裁判解釋，就這麼簡單。」

「我不覺得我應該被驅逐，我和教練都不認為。」泰托姆甚至開玩笑地說：「我覺得裁判今晚早就準備好，要把我驅逐出場。」

塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）表示：「顯然你不會想看到泰托姆被驅逐一事，影響球隊贏得勝利。但我寧願看到他有那樣的反應，而不是什麼都沒有。」

塞爾蒂克此役7人得分雙位數，馬茲拉也肯定團隊表現，在泰托姆遭驅逐後，每個人都挺身而出，「這就是我們的團隊，其他人都做好分內工作，球隊才能獲勝」。

塞爾蒂克的普里查德全場攻下21分，遭驅逐的泰托姆只打27分鐘，貢獻21分，但單場出現7次失誤。76人的貝佛利（Patrick Beverley）攻下全隊最高的26分，另有8籃板、7助攻。