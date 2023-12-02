NBA／尼克板凳發揮力壓暴龍 主帥笑稱：我們是背靠背之王

哈特（Josh Hart）在第三節獨拿15分，帶動尼克單節殺出33比20的攻勢，讓球隊帶著13分差進入決勝期；之後輪到迪文森佐（Donte DiVincenzo）接手，第四節轟進4記三分球拿下12分，尼克維持兩位數領先優勢，在客場以119：106力壓暴龍。

尼克收下3連勝，本季5次「背靠背」的比賽中，他們近兩次都是取得連勝。「我們是背靠背之王。」總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）開玩笑地說。

迪文森佐全場7顆三分球得到21分，追平個人紀錄，哈特17分8籃板，加上奎克利（Immanuel Quickley）也有10分，尼克替補球員聯手攻下52分，比暴龍板凳的25分多出一倍有餘。

「我們替補表現非常出色，每個人都很棒、也很穩定。」錫伯杜說。

藍道（Julius Randle）繳出準大三元的20分10籃板9助攻，布朗森（Jalen Brunson）則是進帳22分8助攻5籃板。尼克全場送出30次助攻，追平賽季球隊單場最多助攻表現。

「一旦我們做好防守，我就會喜歡球隊展現出來的進攻方式。我認為球隊確實分享了球權，為彼此創造機會，作為一支團隊他們打得很棒，看到這些我很高興。」錫伯杜說。

暴龍方面以巴恩斯（Scottie Barnes）的29分9藍板4助攻5抄截表現最佳，席亞康（Pascal Siakam）21分8藍板。