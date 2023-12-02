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NBA／杜蘭特下半場10投0中 金塊射落太陽收4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
KD下半場10投0中打鐵，讓太陽反攻不力，約柯奇則穩定發揮，率領金塊勝出奪4連勝。 路透
KD下半場10投0中打鐵，讓太陽反攻不力，約柯奇則穩定發揮，率領金塊勝出奪4連勝。 路透

西區雙強太陽隊與金塊隊在今天進行本賽季首度的對決，兩隊在都有主力缺陣的情況下依舊打出一場激烈的拉鋸戰，不過太陽當家球星杜蘭特（Kevin Durant）在下半場進攻熄火，10次出手全數落空，最終金塊就以119：111擊敗太陽，收下4連勝。

金塊與太陽近期都受到傷病所苦，金塊除了主力射手穆雷（Jamal Murray）持續缺陣外，葛登（Aaron Gordon）也因傷尚未歸隊，至於太陽雙巨頭布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）也因傷無法出賽，只能由杜蘭特（Kevin Durant）繼續獨挑大梁。

首節開打後杜蘭特就與諾基奇（Jusuf Nurkic）領軍出擊，聯手幫助太陽取得領先，不過來訪的金塊也在約柯奇（Nikola Jokic）穿針引線下展現多點開花的火力，首節就猛轟41分，取得11分領先優勢，但杜蘭特今天上半場砲火猛烈，在第二節再度帶頭反撲，上半場打完個人已經拿下26分，幫助太陽再將差距縮小，

不過易籃後杜蘭特卻在體能下滑後出現進攻熄火的狀況，下半場10次出手都未能命中，直到第四節剩下3分20秒時才靠著罰球得分，反倒是太陽其他角色球員在此時挺身而出，幫助太陽將比分差距維持在5分上下，第四節甚至一度追平。

比賽最後2分半鐘金塊凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）投進三分球後，金塊取得6分領先，也是雙方在該節的最大分差，儘管關鍵時刻太陽靠著罰球又追到4分差，但約柯奇在倒數24秒的上籃命中，也澆熄了太陽最後反撲氣燄，最終金塊就以8分差距收下4連勝。

金塊今天共6人得分上雙，其中約柯奇拿下21分16助攻，波特（Michael Porter Jr.）則有19分10籃板進帳，至於太陽則是以杜蘭特拿下30分最佳，但他下半場10投0中只靠罰球拿下4分，約柯奇（Nikola Jokic）則有31分6籃板。

金塊 太陽 Nikola Jokic Kevin Durant

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