NBA／拉文腳傷缺席一週 名記直言交易市場乏人問津

近期頻頻陷入交易傳聞的公牛好手拉文（Zach LaVine），受到右腳痠痛影響，預計將缺席一星期。

拉文本季出賽18場，場均35.3分鐘，可以得到21分4.9籃板3.4助攻，投籃命中率44.3%，三分命中率33.6%。公牛開季以來表現難堪，僅6勝14敗，這也讓三劍客是否拆夥進入重建的消息不斷傳出。

不過根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的說法，拉文在交易市場上可說是乏人問津，沒有足夠誘因可以引發其他球隊興趣，最主要關鍵在於他還剩4年合約，且平均年薪達4500萬美元。

「公牛隊目前正在調查拉文的交易市場，但沒有一支球隊對此感興趣，這有許多多原因造成。拉文的合約是4年，平均每年達4500萬、4600萬美元，但他經常受傷病困擾；此外，很多球隊也會考慮拉文對於勝利的影響有多大？尤其是在這樣的薪資水準之下。球隊會思考，如果他是我們第三好的球員，我們願意付那麼多錢嗎？」沃納羅斯基表示。

「對公牛來說，他們希望透過交易獲得一些有價值的回饋。現在拉文需要打得更出色，展現對勝利的貢獻值，這當然也是其他球隊想看到的，讓他們看見可以交易他的價值。」