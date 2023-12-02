NBA／唐西奇當爸爸迎接女兒誕生 偶像詹姆斯留言祝福

獨行俠今天在主場迎戰西區倒數第2名的灰熊，不過當家球星唐西奇（Luka Doncic）此役卻無法上場，原因是他要當爸爸了！

唐西奇透過社群媒體宣佈，他和未婚妻安娜瑪利亞（Anamaria Goltes）的第一個孩子出生了，是個女孩，並取名為「Gabriela」。

唐西奇當爸爸的消息出來，許多球迷就去留言祝福，其中就包括他的偶像詹姆斯（LeBron James）。詹姆斯寫道：「恭喜你了，我的兄弟！」。另外像是楊恩（Trae Young）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）等也都發表情符號恭賀。

唐西奇和安娜瑪利亞愛情長跑多年，從12歲認識至今，他特別選今年7月7日在斯洛維尼亞的布萊德湖（Lake Bled）向女友求婚。

這是唐西奇本季第一次缺陣，開季以來他場均可以拿下31.1分8籃板7.9助攻，幫助獨行俠取得11勝6敗的成績，排名西區第4，也被視為年度MVP的熱門人選。