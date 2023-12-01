NBA／直言保羅本季毫無機會奪冠 前隊友：金塊無人能敵
2008-09年賽季隨湖人奪下總冠軍的亞瑞查（Trevor Ariza），生涯曾經在黃蜂、火箭與保羅（Chris Paul）搭檔過，不過被問到昔日夥伴是否能在勇士圓夢奪冠，亞瑞查卻是給出了一個悲傷的答案。
「沒有任何機會可言，」亞瑞查說，「在我看來，西區球隊沒人能打得過金塊。他們是衛冕冠軍，陣容無人能及，他們球的轉移是如此出色，陣中有約柯奇（Nikola Jokic），有馬龍（Michael Malone）教練，還有穆雷（Jamal Murray）。他們的實力讓其他球隊望塵莫及。」
除了保羅外，亞瑞查生涯曾經也和麥格瑞迪（Tracy McGrady）、哈德威（Penny Hardaway）、安東尼（Carmelo Anthony）、希爾（Grant Hill）等無冕之王合作過。被問到如果要放棄自己那枚冠軍戒，然後把他送給無緣奪冠的這些前隊友時，他會選擇誰？
「我會選擇給保羅。」亞瑞查說。
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