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NBA／直言保羅本季毫無機會奪冠 前隊友：金塊無人能敵

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
38歲的保羅(右)仍在追尋生涯首冠。 路透社
38歲的保羅(右)仍在追尋生涯首冠。 路透社

2008-09年賽季隨湖人奪下總冠軍的亞瑞查（Trevor Ariza），生涯曾經在黃蜂、火箭與保羅（Chris Paul）搭檔過，不過被問到昔日夥伴是否能在勇士圓夢奪冠，亞瑞查卻是給出了一個悲傷的答案。

「沒有任何機會可言，」亞瑞查說，「在我看來，西區球隊沒人能打得過金塊。他們是衛冕冠軍，陣容無人能及，他們球的轉移是如此出色，陣中有約柯奇（Nikola Jokic），有馬龍（Michael Malone）教練，還有穆雷（Jamal Murray）。他們的實力讓其他球隊望塵莫及。」

保羅(右)在2017-18年賽季一度有機會率領火箭闖進總冠軍賽，最終仍是在搶七大戰敗給勇士。 路透社
保羅(右)在2017-18年賽季一度有機會率領火箭闖進總冠軍賽，最終仍是在搶七大戰敗給勇士。 路透社

除了保羅外，亞瑞查生涯曾經也和麥格瑞迪（Tracy McGrady）、哈德威（Penny Hardaway）、安東尼（Carmelo Anthony）、希爾（Grant Hill）等無冕之王合作過。被問到如果要放棄自己那枚冠軍戒，然後把他送給無緣奪冠的這些前隊友時，他會選擇誰？

「我會選擇給保羅。」亞瑞查說。

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