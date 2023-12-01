NBA／美商人雷爾斯收購溜馬5%股權 初估耗費5.2億美元
根據報導，先前已經收購溜馬5%股權的雷爾斯（Steven Rales），近日將會以34.7億美元的球隊預估市值再收購溜馬的15%股權，大約要花費5.2億美元。雷爾斯將擁有20%的球隊股權。
雷爾斯是一位美國商人和電影製片人，《富比世》在2023年7月估計，雷爾斯的淨資產超過73億美元。
溜馬所在的印第安納波利斯將會舉辦2024年的明星賽，這是溜馬自1985年以來再次主辦這項盛事。
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