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NBA／熱火久違單場破140分 巴特勒笑：真不是我們風格

中央社／ 綜合外電報導
全場攻下36分的巴特勒，有24分集中在下半場。 美聯社
全場攻下36分的巴特勒，有24分集中在下半場。 美聯社

作客的溜馬在上半場結束還以73比64領先邁阿密熱火，但下半場戰況丕變，尤其熱火第四節單節猛轟45分，是隊史自從1989年3月2日後，單節次高的得分，34年前的熱火在對戰紐約尼克時，第四節攻下48分。

熱火最終在這場進攻大戰中用實實在在的火力142比132擊倒溜馬，這是熱火本季首度得分超過140分，也2002年4月5日以來單場得分再次突破140分。

全場攻下36分的熱火「士官長」巴特勒（JimmyButler），其中24分在下半場拿到，也是幫助球隊逆轉獲勝的關鍵人物，他在賽後接受訪問時笑說：「這確實不是我們球隊獲勝的風格（進攻），但這也是一場勝利。」

溜馬本季團隊每場平均可攻下127.9分，成為聯盟史上最會得分的球隊，輕鬆完勝丹佛金塊在1981-82年賽季所保持的126.5分。只不過溜馬能攻卻不擅守，平均每場失分也高達125.8分，是聯盟第2差的球隊。今天比賽也是溜馬本季首度得到至少132分卻輸球。

哈利伯頓在接受ESPN訪問時提到，比賽最終都得回歸到防守，「我們做為一個團隊，對上任何球隊都能得分，但某些時候必須停下來才能獲得勝利，我想這一切必須從我開始做起。」

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