聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／哈利伯頓44分創新高 開季火燙表現寫罕見紀錄
印地安納溜馬今天在進攻大戰中以132比142不敵熱火，但陣中少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）攻下生涯新高的44分，也完成他本季前15場比賽至少拿到375分、175助攻，成為史上第4人達此成就。
哈利伯頓本季狀態火燙，平均27分、11.8次助攻，投籃命中率51.9%、三分球命中率44.7%全都是生涯新高，目前也是聯盟助攻王。
今天哈利伯頓又繳出44分、10助攻的成績單後，他也成為NBA史上第4名在開季前15場比賽後，累積至少375分、175助攻的名將，其他3人分別為阿奇巴德（Tiny Archibald）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、哈登（James Harden）。
2023-24 NBA即時比分
▪ 戰快艇4星 勇士少3主力只能靠柯瑞！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言