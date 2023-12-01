NBA／哈利伯頓44分創新高 開季火燙表現寫罕見紀錄

印地安納溜馬今天在進攻大戰中以132比142不敵熱火，但陣中少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）攻下生涯新高的44分，也完成他本季前15場比賽至少拿到375分、175助攻，成為史上第4人達此成就。

哈利伯頓本季狀態火燙，平均27分、11.8次助攻，投籃命中率51.9%、三分球命中率44.7%全都是生涯新高，目前也是聯盟助攻王。

今天哈利伯頓又繳出44分、10助攻的成績單後，他也成為NBA史上第4名在開季前15場比賽後，累積至少375分、175助攻的名將，其他3人分別為阿奇巴德（Tiny Archibald）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、哈登（James Harden）。