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NBA／殘陣勇士7人得分上雙 湯普森末節發威擊沉快艇
勇士在主場迎戰「背靠背」賽程的快艇，一次少了3名重要球員，不過替補陣容爆發，加上湯普森（Klay Thompson）末節發威，助勇士終場以120：114獲勝，戰績9勝10敗，取代快艇成為西區第10。
勇士替補軍團上半場發威，新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、庫明加（Jonathan Kuminga）及薩里奇（Dario Saric）合計12投11中，攻下29分，幫助勇士半場打完取得11分領先。
第三節快艇一度追到4分落後，但湯普森連得5分及時止血。末節前段柯瑞（Stephen Curry）下場休息，湯普森再度挺身而出連攻10分。快艇雖一度追到5分差，但外線突然連續打鐵，隨後柯瑞接管比賽，收下勝利。
勇士全隊7人得分上雙，第四節也拿下11分的柯瑞得到26分7籃板8助攻，湯普森22分6籃板，庫明加17分6籃板，格林（Draymond Green）和薩里奇都是13分5籃板5助攻，波傑姆斯基砍下13分8籃板。
快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）拿到23分7籃板，祖巴茲（Ivica Zubac）18分13籃板，哈登（James Harden）18分7助攻，喬治（Paul George）15分10助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）得到14分11籃板6助攻。
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