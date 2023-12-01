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NBA／楊恩轟賽季新高45分 馬刺13連敗波總接手最慘開局

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
楊恩(左)標出賽季新高45分。 歐新社
楊恩(左)標出賽季新高45分。 歐新社

楊恩（Trae Young）轟進賽季新高45分，加上在最後2.7秒成功製造索漢（Jeremy Sochan）進攻犯規，幫助老鷹在客場以137比135逆轉馬刺，結束2連敗。

墨瑞（Dejounte Murray）面對前東家拿下24分3籃板2助攻5抄截，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）14分，老鷹陣中共7人得分雙位數。

馬刺上半場一度領先15分之多，但還是無法維持這樣的優勢；好不容易前三節打完取得4分領先，但第四節楊恩和墨瑞聯手攻下20分，幫助球隊在最後關頭超前6分。飆出生涯新高33分外加8籃板6助攻的索漢砍進三分球和隨後一次抄截讓馬刺看見追平希望，可惜進攻犯規的失誤還是無緣止敗。

馬刺苦吞13連敗，開季3勝15敗的成績也是1996-97年賽季以來最差表現；當年馬刺就在3勝15敗之後，改由波波維奇（Gregg Popovich）接替希爾（Bob Hill），一路執教至今。

波波維奇賽後稱讚楊恩的發揮，「老鷹的執行力一直表現都比較好，但到了第四節，優秀的球員接管戰局，這對我們來說很困難。楊恩在第三節和最後階段的表現非常出色。」楊恩在下半場16投11中包括5記三分球，獨拿33分7助攻。

除了索漢創生涯得分新高外，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）獲得21分12籃板4阻攻2抄截，強森（Keldon Johnson）22分11籃板3助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）替補登場拿到25分4籃板4助攻。

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