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NBA／無懼DDR、拉文休兵 卡盧索救命三分公牛OT擊退公鹿

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
卡盧索在第四節最後時刻轟進石破天驚的三分球，助公牛死裡逃生逼進延長賽。 美聯社
卡盧索在第四節最後時刻轟進石破天驚的三分球，助公牛死裡逃生逼進延長賽。 美聯社

卡盧索（Alex Caruso）在第四節最後時刻轟進石破天驚的三分球，幫助公牛死裡逃生將比賽硬是逼進延長；而延長賽中，公牛多點發揮，打出11比4的攻勢，一舉拉開領先優勢，最終在主場以120：113氣走公鹿，終結5連敗。

開季戰績跌到谷底的公牛，今天主場迎戰公鹿陣中兩大得分主力德羅展（DeMar DeRozan）和拉文（Zach LaVine）皆休兵，然而全隊卻是展現無比韌性，一路與對手糾纏最後最後，讓對手吞下近10戰中的第2敗。

佛西維奇(右)拿下賽季新高29分，帶領殘陣公牛擊退公鹿。 路透社
佛西維奇(右)拿下賽季新高29分，帶領殘陣公牛擊退公鹿。 路透社

佛西維奇（Nikola Vucevic）奮力攻下賽季新高29分，外加10籃板6助攻，懷特（Coby White）補上23分7助攻4籃板，多森姆（Ayo Dosunmu）14分6籃板6助攻3抄截。

公牛陣中多達8人得分雙位數，替補得分更以31分壓過對手的19分。此外，公牛團隊一共送出32次助攻，創下本季球隊最佳表現。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下26分14籃板5助攻5阻攻2抄截，數據表現依舊驚人，但他在延長賽最後時刻準備接球被卡盧索抄走，也讓公鹿失去最後翻盤希望；里拉德（Damian Lillard）獲得18分13助攻5籃板，洛培茲（Brook Lopez）20分，畢斯利（Malik Beasley）19分。

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