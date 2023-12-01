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NBA／雙星合砍52分做白工 湖人客場慘敗雷霆23分
湖人連2天客場出賽，今天面對西區前段班雷霆，當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）狂砍31分14籃板，但湖人仍被打爆，末節最後4分鐘形成垃圾時間，雷霆以133：110收下勝利。
湖人打出強勢開局，戴維斯肆虐禁區狂砍15分，取得雙位數領先，但本節尾聲雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連得7分，又將分差縮小。第二節雷霆狂砍42分扭轉戰局，下半場持續保持優勢，最後4分鐘湖人換上板凳球員，吞下敗仗。
亞歷山大全場18投11中，拿到33分7助攻，前鋒威廉斯（Jalen Williams）21分7助攻5籃板，中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）18分5籃板，吉迪（Josh Giddey）得到14分8籃板。
湖人方面，戴維斯18投11中，攻下31分14籃板，沒有火鍋演出。詹姆斯（LeBron James）得到21分12籃板6助攻，羅素（D'Angelo Russell）16分10助攻，里夫斯（Austin Reaves）砍進14分。
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