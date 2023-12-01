NBA／雙星合砍52分做白工 湖人客場慘敗雷霆23分

卡盧索（Alex Caruso）在第四節最後時刻轟進石破天驚的三分球，幫助公牛死裡逃生將比賽硬是逼進延長；而延長賽中，公牛多點發揮，打出11比4的攻勢，一舉拉開領先優勢，最終在主場以120：113氣走

2023-12-01 12:17