NBA／難擋布朗森狂飆42分 活塞16連敗寫隊史最差紀錄

作客麥迪遜廣場花園球館的活塞，前三節打完還握有領先，一度看見贏球的希望，然而整個第四節球隊卻是無力對抗。

尼克在布朗森（Jalen Brunson）豪取42分8助攻6籃板，以及藍道（Julius Randle）29分10籃板8助攻的全能發揮之下，末節掌握領先優勢，最終以118比112送給活塞16連敗。而尼克對戰活塞也是取得13連勝。

Jalen Brunson dropped 42 PTS and led the Knicks to a home win against the Pistons 😤



42 PTS / 7 3PM / 6 REB / 8 AST pic.twitter.com/mDNZkzaq8L — NBA (@NBA) 2023年12月1日

根據統計，活塞16連敗創下隊史單季最長連敗紀錄，若算上跨季的話，活塞最長連敗紀錄是21連敗；此外，活塞單月0勝15敗，則是聯盟史上11月第2差的戰績表現，僅次於76人在2015-16賽季11月創下的單月0勝16敗。

活塞目前以2勝17敗穩坐聯盟最後一名寶座，這也寫下隊史最差的開季前19場比賽戰績。

此戰活塞改變先發陣容，將新秀湯普森（Ausar Thompson）放進板凳，但顯然呈現雙輸局面，湯普森僅得到3分7籃板；陣中以康寧漢（Cade Cunningham）的31分8助攻為最佳，但他也發生7次失誤，海耶斯（Killian Hayes）23分。

尼克走過開季6戰4敗的陰霾後，在接下來的比賽中打出9勝3敗的成績，排名直逼東區4強。