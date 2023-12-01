NBA／洛齊爾狂砍37分13助攻 末節飆分斷籃網3連勝

在當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）右腳踝受傷必須缺席一段時間的情況下，洛齊爾（Terry Rozier）挺身而出扛下重擔。

洛齊爾在今天對籃網的比賽中25投13中包括7記三分球，狂砍37分13助攻4籃板2抄截，其中第四節最後3分多鐘包辦全隊12分之中的10分，帶領黃蜂以129比128客場險勝籃網，中止2連敗。

布里吉斯（Miles Bridges）拿下23分5籃板，海瓦德（Gordon Hayward）22分6籃板6助攻，麥高文斯（Bryce McGowens）先發砍進4記三分球，獲得14分3助攻。替補的華盛頓（P.J. Washington）則有10分8籃板5助攻3抄截2阻攻進帳。

傷癒回歸的湯瑪斯（Cam Thomas）拿到26分，布里吉斯（Mikal Bridges）22分9籃板4助攻，克萊斯頓（Nicolas Claxton）20分14籃板；錯失最後一擊三分外線的強森（Cameron Johnson）拿到15分，籃網結束近期的3連勝。