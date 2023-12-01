NBA／車禍後恢復良好 76人前鋒烏布瑞有望下週回歸

之前在家附近散步意外遭遇車禍的76人前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），所幸恢復情況十分良好，傳出將會在下週回歸球場。

媒體報導指出，烏布瑞可能會在星期四對巫師的比賽中回歸，或者也可能延後至週六對老鷹的比賽再復出。

當時遭到撞擊後，烏布瑞出現肋骨骨裂、臀部和腿部肌肉撕裂等傷勢，駕駛還肇事逃逸；然而後續警方找不到任何意外現場的監視器錄像，甚至是相關的目擊證據等，也讓這起事件引發一些疑問和討論。

但無論如何，烏布瑞若能神速恢復並回到球隊先發之中，對76人戰力還是有極大幫助。

烏布瑞本季以底薪加盟76人，自開季就展現他的進攻威力，之後直接扛下先發重任。本季他平均可以攻下16.3分5.1籃板1.4抄截，投籃命中率5成，三分命中率37.8%，這兩項數據都是生涯最佳表現。

在烏布瑞缺席之後，76人從原本8勝1敗的開季表現，變成近10戰吞下5敗。顯示球隊仍亟需烏布瑞的火力支援。