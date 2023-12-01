NBA／勇士屋漏偏逢連夜雨 保羅、小裴頓因傷將休數場比賽
勇士面對國王一戰除了慘遭大逆轉外，還在比賽中折損了保羅（Chris Paul）和小裴頓（Gary Payton II）兩位主力，可說是賠了夫人又折兵。根據最新傷勢報告顯示，兩人預計都將缺席一些比賽，對於近況低迷的勇士來說，勢必又要面臨嚴厲考驗。
保羅因左腿挫傷在第一節就提前退場，經過核磁共振檢查後，幸好沒有結構性的損傷，預計會在下週二重新評估傷勢，這意味著他至少會缺席2場比賽。
至於小裴頓則是在第三節快結束前出現右小腿傷勢，經過檢查後確認是右小腿拉傷，將會在一週之內再次評估。
除了兩人之外，鋒線悍將維金斯（Andrew Wiggins）也傳出手指被車門夾傷的意外，勇士可說是屋漏偏逢連夜雨。
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