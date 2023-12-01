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NBA／勇士維金斯右指痠痛缺陣 原因竟是被車門夾到

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士前鋒維金斯(左)。 路透
勇士前鋒維金斯(左)。 路透

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）今天賽前傳出右手指痠痛缺陣，沒想到原因竟是關車門被夾到，先發位置將由小將穆迪（Moses Moody）頂替。

據《The Athletic》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，維金斯關車門時夾傷右手指，賽前無法進行投籃訓練，因此缺陣對快艇的比賽，總教練柯爾（Steve Kerr）認為將是短期缺陣。

維金斯本季表現全面下滑，出賽18場，平均打27.2分鐘，得到12.8分4.4籃板1.2助攻，投籃命中率43.3%、三分球命中率26.7%。日前有報導指出，勇士內部有人對維金斯未保持好身體狀態，感到不開心。

勇士 Andrew Wiggins

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