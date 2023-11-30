NBA／換下穆迪是勇士輸球主因？柯爾承認錯誤：我想太多了

勇士昨天被國王上演24分大逆轉，關鍵時刻手感火燙的小將穆迪（Moses Moody）坐板凳，讓勇士教頭柯爾（Steve Kerr）受到許多球迷批評。柯爾賽後解釋想藉助老將經驗，今天受訪時則坦承自己做錯了。

穆迪末節4投4中攻下11分，是勇士要回領先的關鍵。不料，柯爾卻把他換下場，由維金斯（Andrew Wiggins）接替打完整場，最終被國王後衛蒙克（Malik Monk）投進致勝球逆轉。

柯爾昨天賽後解釋，想讓維金斯主防福克斯（De'Aaron Fox）。他今天接受灣區體育電台《95.7 The Game》訪問時改口，「作為總教練我沒有做到最好，穆迪命中3顆三分球，手感正火燙。我有點想太多了，想把最好的防守陣容擺在場上，但其實穆迪防守真的不錯。」

「再看一次重播畫面就能發現，這真是糟糕的決定，我應該讓穆迪再多打幾分鐘，我後悔了。昨天確實睡得不太好，我該承受所有批評」柯爾說。