NBA／湖人用里夫斯換公牛拉文？傳更想要德羅展和卡盧索

公牛本季表現像一盤散沙，目前戰績5勝13敗，東區倒數第3，球星拉文（Zach LaVine）再度成為交易流言主角。不過有消息指出，湖人對老將德羅展（DeMar DeRozan）和防守專家卡盧索（Alex Caruso）更有興趣。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，公牛希望從拉文交易案，獲取湖人後衛里夫斯（Austin Reaves），但湖人會保持耐心。湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）則指出，湖人更想向公牛換回德羅展和卡盧索，合約大小和能力都更符合需求。

德羅展出身於洛杉磯，他去年自曝曾差點加盟湖人，但紫金大軍選擇交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。公牛本季戰績不佳，德羅展數據也下滑不少，場均21.3分4.6助攻3.2籃板，投籃命中率45%，都不如上賽季。

卡盧索是聯盟知名防守專家，生涯從湖人發跡，擁有高人氣，被球迷戲稱「禿曼巴」。湖人2021年夏天選擇放棄卡盧索，他以4年3700萬美元合約轉戰公牛，被認為物超所值，也是不少湖人球迷心中的遺憾。

拉文年薪破4000萬，2027年夏天才會到期；反觀德羅展是2860萬美元的到期約，卡盧索合約還有1年多，對湖人來說較有彈性。湖人如果想發動交易，除了拿出里夫斯，羅素（D'Angelo Russell）或八村壘（Rui Hachimura）等人可能也會成為籌碼，以配平薪資。