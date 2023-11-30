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NBA／比賽中遭觀眾問候母親 76人馬克西回嗆：看我得幾分

聯合新聞網／ 綜合報導
76人後衛馬克西(左)。 路透
76人後衛馬克西(左)。 路透

76人今天作客鵜鶘，當家中鋒安比德（Joel Embiid）缺陣，儘管馬克西（Tyrese Maxey）砍下33分，仍以114：124不敵鵜鶘，比賽中疑似有球迷問候馬克西母親，讓他忍不住回嗆。

76人擺出小球陣容先發，首節就落後鵜鶘15分。儘管馬克西全場25投13中，攻下33分，76人依舊整場落後，最終不敵鵜鶘。比賽中有球迷嗆馬克西，他回應：「還要我怎樣做？看看我得幾分了？」

馬克西也在個人社群網站發文表示，「我不常失去理智，但我不喜歡有人談論我媽！」

末節剩下1分47秒時，馬克西助攻里德（Paul Reed）鉤射命中，76人一度只落後8分，馬克西受訪時表示，「我們隊有很多戰士，永遠不會放棄，不會認輸。」

76人 鵜鶘 馬克西

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