NBA／灰熊射手成交易市場搶手貨？傳湖人和勇士有意爭取
灰熊隊本季少了莫蘭特（Ja Morant），加上傷兵滿營，導致戰績4勝13敗，西區倒數第2。根據《Hoops Hype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，湖人、勇士及塞爾蒂克都有意盤來灰熊射手庫查爾（John Konchar）。
現年27歲的庫查爾生涯出賽219場只有32場是先發，平均得到5.1分4.3籃板1.4助攻及1.1抄截，三分球命中率37.1%。他2020年簽下4年900萬美元合約，將在本季結束後到期。
射手肯納德（Luke Kennard）也是其他球隊關注的對象，他上季交易大限被交易來灰熊，生涯三分球命中率高達43.5%，本季因為傷勢只打8場，平均攻下8.3分2.9籃板2.0助攻，目前合約還剩2季，下季是1476萬美元的球隊選擇權。
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