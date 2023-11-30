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NBA／魔術進攻轟垮巫師 差一步平隊史連勝紀錄

中央社／ 台北30日電
魔術隊華格納(右)進攻。 路透通訊社
魔術隊華格納(右)進攻。 路透通訊社

奧蘭多魔術今天在主場迎戰來訪的華盛頓巫師，靠著華格納、薩格斯分別攻下本季新高的31分和22分，終場以139比120輕取對手完成8連勝，只差一步就能追平隊史最長連勝紀錄。

魔術隊史最長的9連勝是在1994年創下，而20世紀後共過2度追平，最近一次是2010-11年球季，當時魔術還擁有「魔獸」霍華德（Dwight Howard）坐鎮。

魔術今天贏球後將可休息一天，接著在主場迎戰巫師，只要獲勝就能追平隊史最長的9連勝。

魔術這場比賽展現旺盛進攻火力，4節得分都在31分以上，華格納（Franz Wagner）維持高檔表現，全場14投11中拿下本季新高的31分；後衛薩格斯（Jalen Suggs）也挹注本季個人新高的22分。

連續2個賽季都從板凳出發的安東尼（Cole Anthony），越來越適應第六人角色，今天同樣高效率攻下25分，他本季至今平均15分、4.6籃板、3.7助攻，很有機會角逐美國職籃（NBA）的年度最佳第六人獎項。

薩格斯賽後接受美國媒體ESPN訪問時說，他們不會去分析對手或者賽程表，「相對的，注重每一個細節和關鍵，是我們本季可以打這麼好的原因。」

魔術這場進攻大戰，除了主力球員表現出色，整個板凳球員合計攻下65分、19次助攻，成功彌補球隊得分王班切羅（Paolo Banchero），在第3節扭傷腳踝退場後的得分空缺。

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