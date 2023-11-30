NBA／穆雷復出首戰又受傷 約柯奇大三元助金塊輕取火箭
金塊主場迎戰火箭，主力後衛穆雷（Jamal Murray）終於傷癒復出，約柯奇（Nikola Jokic）再度砍下大三元，率隊以134：124贏球，保持本季主場不敗金身；火箭則苦吞開季客場7連敗。
穆雷開賽2分半鐘就投進大號三分球，約柯奇首節傳出8次助攻，波特（Michael Porter Jr.）則砍下12分，助金塊本節打完領先15分。剩下3節金塊都維持雙位數領先，輕鬆收下勝利。
約柯奇全場得到32分15助攻10籃板，波特投進7顆三分球，拿下30分10籃板。穆雷上場22分鐘，進帳16分6助攻6籃板。火箭方面，格林（Jalen Green）砍下26分9助攻6籃板，中鋒森根（Alperen Sengun）得到22分7籃板。
金塊雖贏球，但穆雷疑似又扭傷右腳踝，他受訪時坦言很沮喪，「現在腿筋狀況很好，我已付出努力恢復力量。腳踝傷勢是另一件事，希望我能做好準備。」
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